MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında, TSK'nın sınır ötesi operasyonlarında büyük başarılar elde edildiğini duyurdu. Pençe-Kilit harekâtı başta olmak üzere terör unsurlarına karşı yürütülen faaliyetlerde, Suriye'de toplam 593 kilometre uzunluğundaki tünel ağı imha edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut güvenliği ve terörle mücadele operasyonlarında son haftanın bilançosunu açıkladı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün bilgilendirdiği toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)'nın yurt içi ve sınır ötesi bölgelerdeki etkin faaliyetleri vurgulandı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesi başta olmak üzere tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ile muhtelif malzemeler ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedilirken, özellikle Suriye harekât alanlarında yürütülen "tünel imha" çalışmaları kapsamında, Tel Rıfat'ta 236 kilometre, Menbic bölgesinde ise 357 kilometre uzunluğunda tünel yok edildiği ve operasyonlarla toplamda 593 kilometre tünel ağı bertaraf edilmiş olduğu bildirildi.

HUDUT FAALİYETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Bu arada hudut güvenliği faaliyetlerinde de yoğun denetimlerin sürdüğü kaydedildi.

Tuğamiral Aktürk'ün verdiği bilgilere göre hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 303 şahıs yakalandı; bunlardan 2'si terör örgütü mensubu olarak tespit edilirken, 726 şahsın hududu geçemeden engellendiği bildirildi. Yılbaşından bu yana (1 Ocak 2025 itibarıyla) toplam 6 bin 137 kişi yasa dışı geçiş girişiminde yakalanırken, 49 bin 444 kişi ise sınırdan uzak tutulduğu kaydedildi.

Van ve Hakkâri hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde ise toplam 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten Bakanlık, bu tür operasyonların Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için kesintisiz sürdürüleceğini duyurdu.