Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP tarafından İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin yapılan başvuruda “pasif husumet yokluğu” gerekçesine dayanarak davayı usulden reddetti.

Kararın istinaf yolu açık olduğu da belirtildi. Karara karşı iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurabilecek

Gürsel Tekin: “Görevimizin başındayız”

İstanbul CHP il yönetimine ‘tedbiren’ getirilen Gürsel Tekin, mahkemenin esastan ret kararı sonrası açıklamalarda bulunarak, “Biz çağrı heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA