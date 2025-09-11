Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin seçim vaatleri arasında yer alan ve temeli 2024 yılının Ağustos ayında atılan Gündüz Bakımevi, 11-18 Eylül tarihleri arasında başvuruları kabul edecek.

Kayıtlar 11-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak

36 aydan 68 aya kadar tüm çocukların kabul edileceği gündüz bakımevine kayıtlar, Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu 26198 Sokak adresinde şahsen yapılacak.

Bakımevi, çocuklar ve ailelerine modern yaşam alanı sunacak

3 bin 515 metrekare açık alan ve 480 metrekare kapalı alana sahip Yeni Mahalle Gündüz Bakımevi, çocuklar ve ailelerin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. İçerisinde 0-3 yaş ve 3-6 yaş gruplarına yönelik ikişer sınıf, oyun odası, bakım odası, uyku odası ve kütüphane yer alıyor. Ayrıca öğretmenler için dinlenme odası ve aileler için karşılama odası da bulunuyor.

Bahçesi ve iç donatılarıyla çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlanan bakımevi, Adıyaman’da bu alanda atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor.

“Annelerimiz için de önemli bir hizmet”

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gündüz bakımeviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve donanımlı ortamlarda büyümesi için belediye olarak sorumluluk üstleniyoruz. Yeni Mahalle’de açacağımız bu ilk gündüz bakımevi, hem çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak hem de annelerimiz için önemli bir hizmet olacak. Çocuklarımız güvenli bir ortamda eğitim görürken, annelerimiz de iş hayatında, sosyal yaşamda ve günlük sorumluluklarında nefes alabilecek. Bu kapsamda ilk gündüz bakımevimizin kapılarını kayıt için açmanın mutluluğunu yaşıyor, Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA