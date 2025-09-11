Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediye tarafından bağış adı altında para toplanmaya çalışıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.

Adıyaman Belediyesi’nin paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediye tarafından para talep edilmesi söz konusu değildir”

“Belediyemizin ve belediye başkan yardımcılarımızın ismi kullanılarak yardım ve bağış adı altında bazı kişilerin iş insanlarımızdan ve vatandaşlarımızdan para talep ettikleri bilgisine ulaşılmıştır. Belediyemiz adına belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız veya birim müdürlerimiz tarafından vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde para talep edilmesi söz konusu değildir.”

"İlgili kurumlara başvuru yapın" çağrısı

“Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, benzer bir durumla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden emniyet birimlerine, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya doğrudan belediyemize bilgi vermelerini önemle rica ederiz.”

Kaynak : PHA