TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Adıyaman’daki sağlık çalışanlarının hala düşük promosyon anlaşmasına mahkum edildiğinin altını çizerek, “Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan sağlık çalışanlarının banka promosyonları, ilgisiz ve öngörüsüz yetkili sendikanın tutumu nedeniyle ciddi mağduriyet konusu olmaya devam etmektedir. Henüz sürenin bitmesine 1,5 yıl olmasına rağmen yapılan anlaşma, çalışanların aleyhine sonuç doğurmuştur” dedi.

Başkan Babar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kaydetti:

“Bugün itibariyle birçok kurumda banka promosyonları 100 bin TL’nin üzerinde rakamlarla yenilenirken, Adıyaman’daki sağlık çalışanları hâlâ düşük promosyon anlaşmasına mahkûm edilmiştir. Üstelik banka, sözleşmeye aykırı şekilde çalışanlardan usulsüz EFT ücretleri almakta, maaş ödemelerinde kullanılan bankamatiklerin yetersizliği ise ayrı bir sorun yaratmaktadır. Buna rağmen, hem ilgisiz yetkili sendika hem de İl Sağlık Müdürlüğü yönetimi konuya duyarsız kalmakta ve çalışanlarının hakkını savunmamaktadır.”

“Sağlık çalışanları, alın terinin karşılığı olan maaşını dahi sorunsuzca çekemezken, kendi hakkı olan promosyonda da mağdur edilmektedir. Bu tablo kabul edilemez. Yetkililer, en kısa sürede harekete geçmeli, promosyon sözleşmesi günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmeli ve sağlık çalışanlarının hakkı korunmalıdır.”

Personel için banka promosyon taleplerimiz:

Çalışan başına tek seferde en az 150.000 TL peşin ödeme,

Sözleşme süresi 3 yılı aşmamalı,

Yıllık enflasyona göre güncelleme hakkı,

EFT ve havale ücretsiz olmalı,

Personellere özel düşük faizli kredi imkânı,

Faizsiz, avantajlı bireysel kredi paketleri.

Kaynak : PHA