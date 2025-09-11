Toplantıda, tarım alanlarına izinsiz olarak inşa edilen ve “Bağ Evi” olarak adlandırılan kaçak yapıların önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ele alındı. Ayrıca, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımının engellenmesi için yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Adıyaman’ın tarım potansiyelini korumak ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla alınan kararların, bölge çiftçileri ve üreticileri için önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

Tarım kenti Adıyaman’da, alınan kararların hayırlı olması temennisiyle, tarım arazilerinin geleceği için kararlılıkla çalışılmaya devam edileceği vurgulandı.

Kaynak : PHA