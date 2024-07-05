Olay, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ağır hasarlı binada gerçekleşti. Aldığımız bilgilere göre Hasan Boynukara (39) isimli şahıs, babasından evlenmek için bir miktar para talep etti. Babasından olumlu yanıt alamayan şahıs Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı ağır hasarlı binanın tepesine çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Şahıs çevreden geçmekte olan vatandaşlar tarafından fark edildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Şahsı ikna etmek üzere binaya çıkan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli uzun bir süre şahısla diyalog kurmaya çalıştı. Polis ekipleri telefon üzerinden görüşme sağlayarak şahsı yaklaşık 45 dakika kadar ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman şahıs yürekleri ağza getirse de uzun uğraşlar sonunda atlamaktan vazgeçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA