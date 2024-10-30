Kadıoğlu'nun bu paylaşımı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasından iki gün önce yapması, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"Esenyurt'a Döneceğiz" Mesajı Gündem Oldu

Üç dönem boyunca Esenyurt Belediye Başkanlığı yapmış olan Necmi Kadıoğlu, iki gün önce sosyal medya hesabından başkanlık döneminde Esenyurt’ta hayata geçirdiği projeleri içeren bir video paylaşarak, "Esenyurt'a döneceğiz! Takibe devam ediniz..." ifadelerini kullandı. Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından bu mesaj, Esenyurt'un siyasi geleceği açısından çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Kadınlar ve Gençlere Hitap Eden Projeler Vurgulandı

Kadıoğlu’nun paylaştığı videoda, başkanlık dönemi boyunca Esenyurt’ta kadınlar, gençler ve aileler için gerçekleştirdiği projelere yer verilerek, sosyal ve kültürel yatırımlar ön plana çıkarıldı. "Esenyurt’a dönme" mesajı ise özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü ve çeşitli yorumlara neden oldu.

2017 Yılında Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Etmişti

Necmi Kadıoğlu, 15 Aralık 2017'de sağlık sorunları nedeniyle Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti. O dönemde belediyeden yapılan açıklamada, Kadıoğlu'nun sağlık sorunlarının ilçeye hizmet etme noktasında engel oluşturmasından dolayı böyle bir karar aldığı belirtilmişti. Açıklamada, "Sayın Belediye Başkanımızın, seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz" ifadeleri yer almış, Kadıoğlu'na Esenyurt'a sunduğu hizmetler için teşekkür edilmişti.

Kamuoyunda Spekülasyonlar Artıyor

Kadıoğlu’nun bu paylaşımı, Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi'nin geleceğine dair soru işaretleri oluşturdu. Kadıoğlu’nun Esenyurt'a geri dönme yönünde bir mesaj vermesi, Esenyurt siyasetinde yeni gelişmelerin habercisi olarak yorumlanıyor.

Kaynak : PHA