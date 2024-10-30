İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Aynı süreçte İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün atanması kararlaştırıldı.

CHP ve DEM Parti'den Tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kayyum iddialarını yalanlayarak, "İstanbul'daki resmi makamlarla görüştüm, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandığına yönelik resmi bir yazışma veya bilgi yoktur" dedi.

DEM Parti ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kayyum atamasını "halkın iradesine darbe" olarak nitelendirdi. Parti, "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ve belediyeye kayyum atanması, halkın iradesine yönelik açık bir darbedir, halk iradesinin gaspıdır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız," ifadelerini kullanarak, yarın Eş Genel Başkanlar, MYK Üyeleri ve Milletvekilleri ile birlikte İstanbul'da olacaklarını duyurdu.

Adliye Önünde Toplanma Çağrısı

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Esenyurt halkını ve demokrasiye destek vermek isteyenleri Çağlayan Adliyesi önünde toplanmaya çağırdı. Parti açıklamasında, "Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in hukuksuzca gözaltına alınması ve belediyeye kayyum atama girişimleri halk iradesine darbedir. Ahmet Özer'i sahiplenmek için tüm halkımızı İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nin önüne çağırıyoruz," denildi.

Ahmet Özer Kimdir?

1960 Van doğumlu olan Prof. Dr. Ahmet Özer, Hacettepe Üniversitesi'nde felsefe bölümünden mezun olmuş, sosyoloji alanında yan dal yapmıştır. GAP Projesi'nde uzman sosyolog olarak görev alan Özer, akademik kariyerine devam ederek çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve idareci olarak çalışmıştır. Yayımlanmış 38 kitabı bulunan Prof. Dr. Özer, 2024 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı.

Kaynak : PHA