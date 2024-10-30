DEM Parti, bu gelişmenin yerel demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, hukuksuzluğa ve siyasi müdahalelere karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

DEM Parti'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ve Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanması, halk iradesine yönelik açık bir darbedir. Bu tutum yerel demokrasiyi ve yerel iradeyi yok saymaktır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız!" denildi.

Parti yetkilileri, yarın Eş Genel Başkanlar, MYK Üyeleri ve Milletvekilleri ile birlikte İstanbul’da olacaklarını belirterek, "Demokrasiye ve halkın söz hakkına hep birlikte sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. DEM Parti’nin açıklaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve halkın iradesine yönelik dayanışma çağrısı olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA