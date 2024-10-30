Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özer’e yöneltilen suçlamaların temelsiz olduğunu belirten Çiftci, emniyet görevlilerinin suç teşkil etmeyen, kamuya açık kaynaklardan elde edilebilecek bilgileri suç ögesi gibi sunduğunu ifade etti.

"Taziye Aramalarından Suç Türetmeye Çalışılıyor"

Gözaltı işlemlerini Çağlayan Adliyesi’nde izleyen Çiftci, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’in savcılık ifadesi için bekleyişimiz sürüyor. Emniyet görevlileri, suç teşkil etmeyen, rahatça erişilebilen bilgileri birer suç unsuruymuş gibi kendisine yöneltmiş durumda" dedi. Özer’e yöneltilen suçlamalara tepki gösteren Çiftci, "Taziye aramalarından, Kardeş Kültürler Festivali’ne katılan bir sanatçıya dair iddialardan suç türetmeye çalışıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şafak Baskını ve Sorular, Siyasi Operasyonun Kanıtı"

Gül Çiftci, Özer’in adaylık sürecinde gerekli tüm adli sicil kayıtlarını sunduğunu hatırlatarak, evine sabah erken saatlerde yapılan şafak baskını ve belediyedeki makam odasına yapılan aramanın siyasi bir operasyon olduğunu öne sürdü. Çiftci, "İfade işlemi sırasında sorulan sorular, bu siyasi operasyonun bir kez daha kanıtıdır. Ahmet Özer, İstanbul’un en büyük ilçelerinden birinde her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilmiştir. Halk iradesini çiğnemek isteyenler başarılı olamayacak, halkın iradesi galip gelecektir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. CHP yetkilileri, süreci yakından takip ettiklerini ve Özer’e yönelik suçlamaların temelsiz olduğunu belirterek, hukuki sürecin sonuna kadar arkasında olacaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA