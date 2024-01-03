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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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