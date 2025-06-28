“TARSİM kapsamında ödemeler başladı”

Erdoğan, nisan ayında son 30 yılın en düşük sıcaklıklarının kaydedildiğini belirterek, 65 ilde tarımsal üretimin zarar gördüğünü ifade etti. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Zirai don olayından 34 ilimiz büyük ölçüde olmak üzere 65 ilimiz etkilendi. TARSİM kapsamında hasar tazminatlarını ödemeye başladık. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını telafi ediyoruz. İnşallah, kasıma kadar hem sigortalı hem sigortasız bütün çiftçilerimizin zararlarını karşılamış olacağız.”

“Tarım kredilerinin yüzde 90’ı sübvansiyonlu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası’nın tarım sektörüne yönelik kredi hacminin 700 milyar lirayı aştığını, bu kredilerin büyük bölümünün devlet destekli olduğunu söyledi. Erdoğan’ın açıklamalarına göre:

Tarım kredilerinin yüzde 90’ından fazlası sübvansiyonlu.

Kamu, çiftçilerin faiz yükünün ortalama yüzde 70’ini karşılıyor.

Temel bitkisel ve hayvansal üretimde 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanıyor.

Tarımsal AR-GE, biyotarım ve yenilenebilir enerji yatırımlarında yüzde 50 ila yüzde 100 oranında destekli kredi sağlanıyor.

“Kırsal kalkınmaya 10,2 milyar lira hibe sağlanacak”

Erdoğan, bu yıl kırsal kalkınma projelerine büyük destek verileceğini belirterek, 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlanacağını açıkladı. IPARD kapsamında ise incelenmesi tamamlanan bin 408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe verilecek. Göksu Taşeli ve TULİP projeleri kapsamında ise bu yıl için 1,3 milyar lira bütçe ayrıldı.

“Çiftçi uygun şartlarda kredi kullanıyor”

Erdoğan, muhalefetin tarım politikalarına yönelik eleştirilerini reddederek, çiftçilerin kredileri üretimi geliştirmek amacıyla kullandığını, geri ödeme oranlarının yüksek olduğunu belirtti:

“Ziraat Bankası’nın verdiği kredilerde geri dönüş oranı yüzde 99. Bu, çiftçimizin borcunu zamanında ödediğini gösteriyor. Ortada batma, iflas etme, borç batağına saplanma gibi bir durum yok.”

“Tarım sayımı 1 Temmuz’da başlıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz’da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı tarım sayımının başlatılacağını duyurarak, çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK’in koordinasyonunda yürütülecek bu çalışmaya destek çağrısı yaptı.

“İşim Ziraat Kredisi ile yeni imkanlar”

Erdoğan, Ziraat Bankası’nın çiftçilere yönelik yeni destek paketleri açıkladığını belirtti:

10 dekardan küçük sera yatırımları için 10 yıl vadeli, 10 milyon liraya kadar kredi.

Süt hayvancılığı işletmelerine 5 milyon liraya kadar, bir yıl anapara ödemesiz yatırım kredisi.

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi kapsamında küçükbaş kredi limiti 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı.

“2025’te 84 milyar lira tarım desteği sağlandı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı içinde çiftçilere toplam 84 milyar lira tarım desteği ödemesi yapıldığını, yıl sonuna kadar bu tutarın 135 milyar liraya ulaşacağını ifade etti. Tarım sektöründeki üretim ve ihracat rakamlarını da paylaşan Erdoğan:

Tarımsal hasıla 74 milyar dolara ulaştı.

Tarım ihracatı 32,6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye, 186 ülkeye 2 bin 218 çeşit tarım ürünü ihraç ediyor.

104 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriliyor.

Tarımda 22 yılda 110 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildi.

“Su yatırımlarına 3 trilyon 350 milyar lira harcandı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan yatırımları da aktararak şu bilgileri verdi:

10 bin 663 tesis hizmete alındı.

Cumhuriyet tarihinde yapılan barajların üç katı kadar baraj inşa edildi.

Bu yıl 321 tesisin daha hizmete alınması planlanıyor.

Kaynak : PHA