Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ölçüm yapılan kişilerin 590 bin 732’sinin erkek, 662 bin 129’unun kadın olduğu belirtildi. Katılımcıların vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplanarak değerlendirmeye alındı.

Vücut kitle indeksi verileri açıklandı

Verilere göre, katılımcıların:

Yüzde 6,1’i zayıf (VKİ<18,5),

Yüzde 33’ü normal (18,5≤VKİ<25,0),

Yüzde 35,2’si fazla kilolu (25,0≤VKİ<30,0),

Yüzde 25,7’si obez (VKİ≥30,0) olarak sınıflandırıldı.

VKİ’si normal aralığın üzerinde hesaplanan 403 bin 500 kadın ve 358 bin 951 erkek, toplam 762 bin 451 kişi, bilgilendirme sonrası kendi tercihleri doğrultusunda ücretsiz beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı almak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Altı haftada yaklaşık 5 milyon kişi ölçüldü

Kampanyanın başladığı 10 Mayıs 2025’ten bu yana geçen altı haftalık süreçte toplam 4 milyon 923 bin 302 kişinin boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Katılımcıların yüzde 47,1’i erkek, yüzde 52,9’u kadın olarak kaydedildi. Bu süreçte 2 milyon 985 bin 25 kişinin VKİ’sinin normal değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi.

Erkeklerde fazla kiloluluk oranı yüzde 40,3, kadınlarda ise yüzde 30,7 olarak belirlendi. Öte yandan, kadınlardaki obezite oranı yüzde 30,7, erkeklerdeki obezite oranı ise yüzde 21,9 olarak kaydedildi.

Farkındalık ve sağlıklı yaşam vurgusu

Açıklamada, fazla kiloluluk ve obezitenin hem Türkiye’de hem de dünyada yaygınlaşan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

‘Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor.’

Kaynak : PHA