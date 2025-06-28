Kaza, 28 Haziran 2025 günü öğle saatlerinde Adıyaman-Samsat karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman yönüne ilerleyen plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan kişiler, kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Nedim Önal, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mehmet E. ve Mehmet Engin Büyükfırat, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Engin Büyükfırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA