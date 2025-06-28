İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgası, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riski yüksek bir dönemden geçildiğini belirtti.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Meteorolojik açıdan yangın riski yüksek olan günlerden geçmekteyiz. Özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, bağlı nem oranının düşmesi ve rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle yangınlara karşı kritik bir hassasiyet oluşmuştur. Bu kapsamda, 27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde: 49 adet orman, 62 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 111 yangın meydana gelmiştir.'

'Bu yangınların 106'sı hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.'

Müdahale süreci devam eden yangınların; Sakarya/Bilecik, Manisa/Akhisar, Balıkesir/Havran, Gaziantep/Nurdağı ve Kahramanmaraş/Pazarcık bölgelerinde olduğu bildirildi.

27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA görevde

Açıklamada, yangınlarla mücadelede kara ve hava unsurlarının azami gayretle görev yaptığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

'Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır.'

'Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam; 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve iş makinası, 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir.'

Kaynak : PHA