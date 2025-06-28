Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamada; 928 şahıs, 316 araç, 47 motosiklet ve 10 park-bahçe alanı üzerinde denetim gerçekleştirildi. Geniş kapsamlı asayiş uygulamasında, çeşitli suç unsurlarına da el konuldu.

Uygulamada ele geçirilenler:

2 adet ruhsatsız tabanca

34 adet fişek

1 adet kesici alet

15 adet Lyrica ibareli sentetik ecza

2 yoklama kaçağı şahıs

Emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, vatandaşların huzuru için benzeri uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PHA