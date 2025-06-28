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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yapılan operasyon kapsamında farklı suçlardan aranan toplam 6 kişinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan hakkında 20 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs ile, “Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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