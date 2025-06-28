6 Şubat depremlerinin ardından zarar gören su altyapısının onarılması ve içme suyu arzının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Havşeri su kaynağında ekiplerle birlikte saha çalışması gerçekleştirdi.

Binlik çelik borularla 5 kilometrelik hat yenileniyor

Emlak Konut’un destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 kilometrelik alanda binlik çelik borular döşendiğini belirten Başkan Tutdere, hattın tamamlanmasına çok az bir mesafe kaldığını kaydetti.

“Adıyaman’ımızın en büyük içme suyu kaynağı olan Havşeri’de ekiplerimizle birlikte saha çalışması yaptık. Depremin verdiği zararları gidermek ve su arzını güçlendirmek için hattımızı yeniliyoruz. Emlak Konut’un desteğiyle yaklaşık 5 kilometrelik alanda binlik çelik borular döşüyoruz. 300 metrelik kısım kaldı, inşallah 1 hafta içinde hattı tamamlıyoruz.”

Mirsu Çeşmesi’nde yeni kaynaklar tespit edildi

Ziyaret kapsamında, Havşeri’nin yanı sıra Mirsu Çeşmesi bölgesinde de incelemelerde bulunan Başkan Tutdere, bölgede yeni içme suyu kaynaklarının tespit edildiğini aktardı. Bu kaynakların mevcut içme suyu hattına entegre edilerek şehrin su kapasitesinin artırılacağını belirtti.

“Adıyaman’ın su ihtiyacını karşılamak için sadece mevcut hattı yenilemiyoruz, aynı zamanda yeni su kaynakları da arıyoruz. Mirsu Çeşmesi bölgesinde tespit edilen yeni kaynakları mevcut sistemimize dahil ederek, içme suyu kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz.”

“Su hayattır, tasarruf edelim”

Başkan Tutdere, açıklamalarının sonunda vatandaşlara da çağrıda bulunarak yaz aylarında artan su kullanımına dikkat çekti ve suyun tasarruflu kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

“Havaların ısınması, su ihtiyacının artması ve kaynaklardaki debi düşüklüğü nedeniyle lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Su hayattır; geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.”

Kaynak : PHA