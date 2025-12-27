Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, CHP il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Adıyaman merkezde bulunan Balıkesir Çarşısı'nı ziyaret ederek, AFAD tarafından esnafa gönderilen tahliye tebligatına ilişkin basın açıklaması yaptı. Başkan Doğan, 6 Şubat depremlerinin ardından geçimlerini sağlamak için Balıkesir Çarşısı'nda faaliyet gösteren depremzede esnafın kısa sürede tahliye edilmek istenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, 'Bugün küçük bir dükkan kirası 40 bin lira, 50 bin lira olmuş. Karda kıştaki adama, esnafa diyorsun ki 'buradan çık git.' Dükkan bulsa ayda 40-50 bin lira kira verecek. Dükkanın giderlerini mi karşılasın? Ailesini mi geçindirsin? Dükkana çalışıp kirayı mı ödesin?' ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Balıkesir Çarşısı Ekmek Mücadelesinin Simgesidir'

'Değerli Adıyamanlılar, değerli hemşehrilerim, fukara halkın ekmek derdi bitmezmiş. Bizim de maalesef Adıyaman'da ekmek davamız, ekmek derdimiz hiç bitmiyor. Değerli hemşehrilerim, değerli halkımız, 6 Şubat depremlerinde biz canımızı, malımızı, ekmek teknelerimizi, canlarımızı kaybettik. Ama ne oldu? Yığılmadık, yıkılmadık, çalışmaya devam ettik. İmkanı bulanlar gurbete gitti. Gidemeyenler burada, bu yıkık şehrin ortasında hayat ağacına tutunmaya devam etti. Direnmeye devam etti. İşte Balıkesir Çarşısı'ndaki esnafın da ahvali budur. Ekmek sahibi olmak için direnenlerin çarşısıdır. Devlet ne dedi? Dedi ki, 'Balıkesir Belediyesi bu çarşıyı yaptı. Siz de gelin kardeşim, memleketinizi terk etmeyin. Burada ekmeğinize tutunun. Çoluğunuza, çocuğunuza ekmek götürün dedi. Peki ne oldu? Sonra işte rant var ya rant, o rant kapısı var ya, yine bazı dinozorların rant kapısında bekleyenlerin iştahını kabarttı. Ne olmuş efendim? 'Buraya ödenek çıktı, biz buraya okul yapacağız' denildi. Kardeşim, bu çarşının hemen arkasında beş dönüm yer var. Yapacaksan okulunu oraya yap. Ama rant, rant her şeyin önüne geçer. Peki, 'karda kışta, soğukta ne yaparsan yap, bu dükkanları boşalt, çık git' diyorsun esnafa. Biz şekavet, yani eşkıyalık anlayışını reddediyoruz. Sen karda kışta Adıyaman esnafını dükkandan çık git diyemezsin.

'Bir Ekmeğimiz Kaldı'

Bizim zaten ocağımız başımıza yıkıldı. Zaten evimiz başımıza yıkıldı. Biz zaten canlarımızı kaybettik. Bir ekmeğimiz kaldı kardeş. Bir ekmeğimiz kaldı. 'O ekmeğini de sana yedirmem' diyorsun. Peki devlet, 'baba' değil midir? Peki 'baba gölgesi', 'kaya gölgesi' değil midir? En güvenli gölge o gölge değil midir? Bu esnaf, çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle o gölgeye sığınmış. Ekmek peşinde, ekmek davasında. Başka bir dertleri yok. Ama sen dönüp diyorsun ki 'kar, kış tanımam. 7 yılı da unuttum. Verdiğim söz de umurumda değil. Daha 3 yıl olmamış. Çık git diyorsun' kardeşim. Çıkmıyoruz. Çıkmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da esnafımızın ve ailelerinin yanında sonuna kadar olacağız. Halkımıza buradan duyuruyorum; Değerli hemşehrilerim, şimdi Balıkesir çarşısındaki esnafımıza bu belgeyi göndermişler. Demişler ki alın size belge ve burayı terk edin. Peki değerli hemşehrilerim, bu memleketin daha enkazı bitmedi. Daha dükkanlar bitmedi. Çarşı etap projelerinin hangisi bitti? Hangi dükkan var da biz bu esnafı götürüp oraya yerleştireceğiz? Peki, sizin kiralardan haberiniz var mı kardeşim?

'Alternatif Yok, Adres Yok'

Bugün küçük bir dükkan kirası 40 bin lira, 50 bin lira olmuş. Karda kıştaki adama, esnafa diyorsun ki 'buradan çık git.' Dükkan bulsa ayda 40-50 bin lira kira verecek. Dükkanın giderlerini mi karşılasın? Ailesini mi geçindirsin? Dükkana çalışıp kirayı mı ödesin? Peki bitti mi çarşı etap projeleri? Bitmedi. Var mı ortada bir dükkan? Yok. Peki bu adamlar çıkıp hangi dükkana yerleşecek? Adres gösterdin mi kardeşim? Adres de yok. Biz o yüzden böyle plansız, programsız bir tahliye usulünü reddediyoruz. Ve unutmayın ki Eski Hükümet Binası'nı, dükkan yapmadınız mı kardeşim? Orada esnaf arkadaşlarımız ekmeklerini kazanmıyorlar mı? Oradaki hemşehriler esnaf da buradakiler değil mi kardeşim? Oraya nasıl yaptıysan Eski Hükümet Binası'nı burayı da aynı şekilde çarşı projesine devam ettir. Bu memleketin de ekonomisine bir gram katkıları olsun. Ne olur? Zararı mı olur? Olmaz. O yüzden biz esnafımızın sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanında olmaya devam edeceğiz.'

'Bu Kış Günü Bizi Buradan Çıkarmamaları Lazım'

Basın açıklamasının ardından konuşan Balıkesir Çarşısı esnaflarından Emine Çelik ise, kendilerine yer tahsis edilmesinden dolayı teşekkür ettiklerini ancak kış ortasında tahliye edilmek istenmelerinin mağduriyet yaratacağını ifade ederek, 'Biz öncelikle Balıkesir Valiliği'ne, iş adamlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize burada zaman ayırdılar, yer tahsil ettiler. Az da olsa geçimimizi sağladık burada. Ama bu kışın ortasında karda kışta bizi bu sokak ortasına atmalarının bir anlamı yok. Yaptıkları iyilik tamamıyla yarım kaldı. Oğlumun doğuştan rahatsızlığı vardı. Buraya güvenip ameliyata geçirdim. Ameliyat oldu burada. 200 bin lira değerinde bir ameliyat masrafım var. Bu ameliyatı yaptık ama şu an evdeyim. Çocuğuma bakmak zorundayım ve bizi burada çıkarıyorlar. Yani bize uzun bir süre vermeleri lazım. En azından bu kış günü bizi buradan çıkarmamaları lazım' dedi.

