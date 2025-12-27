Adıyaman'ın Besni ilçesinde Alişar Köyü İlkokulu'nun deposunda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, hafta sonu meydana geldiği için okulda öğrencilerin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Okulun depo kısmında yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek büyümesini önledi ve kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması, hem öğrenci velileri hem de okul yetkilileri için büyük bir rahatlama kaynağı oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin sebebinin yapılacak araştırmalar sonucunda netlik kazanacağını bildirirken, okullarda yangın güvenliği önlemlerinin artırılacağını ve benzer olayların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Öğretmenler ve okul yönetimi, yangın sırasında sergilenen hızlı müdahale sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Depo kısmında çıkan yangının, okulun eğitim faaliyetlerini aksatmadan söndürülmesi ve kontrol altına alınması, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi ve vatandaşların zamanında bildirimleri sayesinde mümkün oldu.

Yaşanan olay, Besni ilçesinde okul güvenliği ve yangın önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililer okullarda periyodik kontrollerin artırılacağını ve tüm eğitim kurumlarında acil durum planlarının güncellenerek tatbikatların yapılacağını kaydetti. Ayrıca vatandaşlara ve okul yöneticilerine yangın anında doğru davranış biçimleri hakkında bilgilendirmelerde bulunulacağı ifade edildi.

