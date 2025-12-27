Adıyaman'da İndere Kalıcı Deprem Konutları'nda, Türkiye genelinde 455 bininci, Adıyaman'da ise 43 bin 366'ncı kalıcı konutun anahtar teslimi gerçekleştirildi. Bugün düzenlenen tören, kentte yaşayan hemşehrilerin yanı sıra depremden etkilenen vatandaşlar için yeniden inşa edilen yaşam alanlarının simgesi olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı ve Bakanlardan Video Konferans Katılımı

Törene, Hatay'dan video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Yetkinliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de törene katıldı.

'Bir Anahtar, Yeniden Kurulan Hayatların Simgesi'

Yetkililer, teslim edilen anahtarların sadece bir evin kapısını açmak anlamına gelmediğini vurguladı. Anahtarların, sokaklara taşan çocuk kahkahalarını, sofralara dönen bereketi ve yeniden inşa edilen yaşamları simgelediği belirtildi. Devletin gücü ve milletin dayanışma ruhuyla yaraların birlikte sarıldığı, acıların birlikte aşıldığı ifade edildi.

Projeye Katkı Sunanlara Teşekkür

Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkürler iletildi. Ayrıca, projeye emeği geçen tüm kurumlar, mühendisler, mimarlar ve işçilere minnet ve şükran duyuldu. Yetkililer, 'Allah devletimizi daim, milletimizi güçlü kılsın' dileğinde bulundu.

'Adıyaman Ayakta'

Törenin sonunda, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalktığı, halkın umut ve inancıyla geleceğe yürüdüğü vurgulandı. Anahtarlarını teslim alan vatandaşlara, yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutlulukla anılar biriktirmeleri temenni edildi.

İndere Kalıcı Deprem Konutları'nın teslimi, asrın inşa seferberliği kapsamında küllerinden yeniden doğan Adıyaman'ın, devletin ve milletin güç birliğiyle yaralarını sarma sürecindeki kararlılığını gözler önüne serdi.

Kaynak : PERRE