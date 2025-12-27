Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesi'nde görevli hâkim Karsu Yıldırım'ın görevine bağlılık ve fedakârlık örneği sergileyerek kucağında bebeğiyle keşfe çıktığı anın fotoğrafını paylaşarak sosyal medya hesabından övgü dolu ifadeler kullandı.

Bakan Tunç paylaşımında, 'Bu fotoğraf; adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin, görevine bağlılığın fotoğrafıdır' ifadelerini kullanarak, hâkim Yıldırım'ın ailesinin rahatsızlığına rağmen görevini aksatmadan sürdürmesini takdir etti. Tunç, paylaşımında ayrıca, 'Ailesinin rahatsızlığına rağmen, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesi'nde görevli hâkim Karsu Yıldırım'la gurur duyduk' diyerek hâkimin fedakârlığını vurguladı.

Adalet teşkilatının vicdanını ve sorumluluk bilincini yansıtan hâkim Yıldırım'ı, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda gösterdiği üstün gayret nedeniyle gönülden tebrik ettiğini belirten Tunç, mesajında şunları kaydetti: 'Ülkemize ve milletimize fedakarca hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza sonsuz teşekkürler.'

Bakan Tunç'un paylaşımı, hâkimlerin görevine bağlılık ve sorumluluk bilincini ön plana çıkarırken, adalet teşkilatının vatana hizmette gösterdiği özveriyi de gözler önüne serdi. Hâkim Karsu Yıldırım'ın, mesleki sorumluluk ve aile hayatını bir arada yürütme örneği, sosyal medyada geniş yankı buldu ve büyük takdir topladı.

Kaynak : PERRE