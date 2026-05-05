Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan özel gereksinimli öğrenciler, Mayıs ayında düzenlenecek Bahar Şenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen eğitimlerde öğrenciler hem sosyal hem de sanatsal alanlarda desteklenirken, hazırlanan “Engelsiz Koro” etkinlikte sahne alacak. Öğrenciler, müzik çalışmalarıyla şenlikte performans sergilemek üzere yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyor.

Eğitim Ve Sosyal Destek Bir Arada

Merkezde eğitim alan 75 öğrenci, resim, müzik ve spor alanlarında çeşitli faaliyetlere katılıyor. Bunun yanı sıra kültürel geziler, kamplar ve sosyal etkinliklerle öğrencilerin gelişimi destekleniyor.

Engelsiz Koro Sahneye Çıkacak

Bahar Şenliği kapsamında oluşturulan Engelsiz Koro, müzik derslerinde yapılan çalışmalarla sahneye hazırlanıyor. Öğrenciler farklı enstrümanlar eşliğinde şarkılar ve türküler seslendiriyor.

Öğrencilerden Teşekkür Mesajı

Merkezde eğitim alan öğrenciler, sunulan imkânlardan memnun olduklarını belirterek Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etti.