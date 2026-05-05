Kahta’da Kur’an kurslarında eğitim alan öğrenciler için yıl sonu kapanış programı düzenlendi. Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, müftülük yetkilileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve kazanımları sahneye taşıdı.

Öğrencilerden Tilavet Ve İlahi

Program kapsamında Kur’an kursu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetleri okunurken, dualar edildi ve ilahiler seslendirildi. Katılımcılar programı ilgiyle takip etti.

Yıl Boyu Emekler Sahneye Taşındı

Öğrencilerin hazırladığı yıl sonu sunumları, eğitim sürecinde elde edilen kazanımları ortaya koydu. Programda öğrencilerin performansları dikkat çekti.

Katkı Sunanlara Teşekkür

Programda emeği geçen öğreticilere ve katkı sunan kişi ile kurumlara teşekkür edildi.