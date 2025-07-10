Kurt’tan şehitlere rahmet mesajı

Konuşmasına Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 Mehmetçik ile son dönemde çıkan yangınlarda hayatını kaybeden orman şehitlerini anarak başlayan Kurt, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



TSK'da terfi sistemi yeniden yapılandırılıyor

Kanun teklifinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik düzenlemelere dikkat çeken Resul Kurt, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde tüm muharip sınıf general ve amirallerin korgeneral ve koramiral rütbelerine terfi edebilmesine imkân tanındığını söyledi. Ayrıca Kuvvet Harp Enstitülerini başarıyla tamamlayan muharip personelin üst rütbelere yükselmesinin önü açıldı.



FETÖ sonrası TSK’da oluşan rütbe dengesizliklerinin giderilmesinin gerekliliğine işaret eden Kurt, “Bu kapsamda terfi sisteminin yeniden yapılandırılması zaruri hale gelmiştir” dedi.



Turizm tesisleri artık kamu eliyle işletilecek

Konuşmasında turizm sektörüne ilişkin düzenlemelere de yer veren Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ücretsiz girişli günübirlik tesislerin sadece Bakanlık döner sermaye işletmeleri ya da Bakanlığın en az yüzde 45 ortak olduğu şirketlerce işletilmesine olanak tanındığını belirtti. Bu adımın sosyal devlet ilkesi doğrultusunda atıldığını vurguladı.



Ayrıca turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personelin haftalık izinlerinin, yazılı onayları alınmak şartıyla on günlük süre içerisinde kullanılabilmesine imkân sağlayan esnekliğin getirildiğini açıkladı.



Emeklilere destek: En düşük aylık 16.881 TL oldu

Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara da dikkat çeken Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, enflasyon, fırsatçılık ve fahiş fiyat artışlarının özellikle dar gelirlileri ve emeklileri zorladığını belirtti. Sosyal güvenlik sisteminde emekli maaşlarının prim gün sayısı ve kazanç düzeyine göre belirlendiğini hatırlatan Kurt, teklif kapsamında:



En düşük emekli maaşının 14.469 TL'den 16.881 TL'ye çıkarıldığını,



En yüksek emekli maaşının ise 109.944 TL olduğunu ifade etti.



Ayrıca seyyanen zamlar ve refah payı artışlarıyla emeklilere destek sağlandığını vurguladı.



TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle birlikte emekli maaşlarındaki artışla beraber, TSK personel politikalarında yapısal değişiklikler ve turizm alanında kamu yararını önceleyen uygulamalar yasalaştı. AK Parti’li Resul Kurt’un Genel Kurul konuşması, düzenlemelerin gerekçelerini ve sosyal yansımalarını detaylı biçimde ortaya koydu.

Kaynak : PHA