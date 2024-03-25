Alınan bilgiye göre olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.

Park halinde bulunan elektrikli bisikletin yerinde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından elektrikli bisikleti çalanın Vakas.K'ye olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan baskında şüphelinin adresinde çaldığı bisikletle birlikte gözaltına alındı. Elektrikli bisiklet sahibine teslim edilirken, Vakas.K., ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: İlker Şahin/Gölbaşı-PHA



Kaynak : PHA