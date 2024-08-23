Demokrasi Parkı’nda düzenlenen açılış töreninde, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra birçok vatandaş ve yerel yönetim temsilcisi de yer aldı. Açılışta halka yemek ve çay ikramında bulunan Başkan Tutdere, halk ekmek hizmetinin de yakında Adıyamanlılarla buluşacağının müjdesini verdi.

"Üç Yeni Tesis Adıyaman’da Hayata Geçti"

Adıyaman Belediyesi, sosyal projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Emekli Çay Evi, Emekli Lokantası ve Kadın Dinlenme Evi’ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün Adıyaman’ımız için önemli üç açılışı bir arada gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımızın yaralarını sarmak ve Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz,” dedi.

Yeni açılan tesisler, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılım sağlamalarını amaçlıyor. Emekli Çay Evi’nde emekliler dinlenip çay içebilirken, Emekli Lokantası’nda üç çeşit yemek 50 TL, çay ise 3 TL olarak belirlendi. Kadın Dinlenme Evi ise kadınların rahatça vakit geçirebileceği ve çocuklarıyla ilgilenebileceği bir ortam sunuyor.

"Halk Ekmek Hizmeti Çok Yakında Adıyaman’da"

Başkan Tutdere, açılış konuşmasında halk ekmek projesinin müjdesini de verdi. Seçim döneminde söz verdikleri projeler arasında yer alan halk ekmek hizmetinin Eylül ayının ilk haftasında ihalesinin yapılacağını belirtti. "Mutfak, aşevi ve kriz koordinasyon merkezimiz projelerinin çalışmalarını tamamladık. Sizlere söz verdiğimiz gibi bu projeleri bir bir hayata geçirerek hizmet edeceğiz,” diyen Tutdere, Adıyaman halkına yönelik hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.

"Ekrem İmamoğlu Adıyaman’a Geliyor"

Açılış töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 28 Ağustos’ta Adıyaman’a geleceğini duyuran Başkan Tutdere, bu ziyaretin Adıyaman’ın gelişimi için önemli bir adım olacağını belirtti. İmamoğlu’nun ziyareti sırasında, Adıyaman’ın ihtiyaçlarının masaya yatırılacağını ve büyükşehir belediye başkanlarının desteğinin alınacağını ifade etti. "Adıyaman için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ekrem İmamoğlu ve diğer büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte, Adıyaman’ın konularını konuşacağız ve onların desteklerini alacağız,” dedi.

"Adıyaman’da Sosyal Yaşam Güçlenecek"

Açılış töreninde yapılan konuşmalarda, Adıyaman’da sosyal yaşamın güçlendirilmesi hedeflendiği vurgulandı. Belediye olarak çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra çocuklara yönelik spor ve eğitim faaliyetlerinin de sürdürüldüğünü belirten Başkan Tutdere, “Her ay farklı organizasyonlar ve etkinliklerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Adıyaman’ın dayanışmaya ve desteğe ihtiyacı var. Şehrimize ve insanımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri atlatacağız ve Adıyaman’ı kısa sürede güzelleştireceğiz,” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak : PHA