Kudüs ve Hukuk Platformu avukatları, Adıyaman, Marmara, Ankara, Anadolu, ODTÜ, Özyeğin, Koç ve Sabancı Üniversite'lerinin İsrail ile olan ilişkilerini sona erdirmeleri gerektiğini belirterek, hukuka ve insan haklarına aykırı bu iş birliklerinin sonlandırılmasına yönelik adımlar atacaklarını duyurdu.

"Soykırım Suçu ve İsrail’in Gazze’deki Eylemleri"

Kudüs ve Hukuk Platformu tarafından yapılan açıklamada, Gazze’de 319 gündür süren çatışmaların bir soykırım olarak nitelendirildiği ve bu durumun Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşların kararlarıyla da desteklendiği vurgulandı. Yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’deki eğitim ve sağlık sistemlerini hedef alarak, bölgenin bugününü ve yarınını yok etme amacı güttüğü belirtildi. Özellikle 2 yaşın altındaki en az 2 bin 100 bebek ve 16 bin 138 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi.

"Uluslararası Hukuk ve İsrail’e Karşı Alınan Tedbirler"

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı’nın 2024 yılı içinde aldığı bir dizi karar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrailli yetkililer hakkında verdiği tutuklama talepleri, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini gösteren önemli deliller olarak sunuldu. 19 Temmuz 2024 tarihli kararda ise, tüm devletlere İsrail’in yasadışı varlığını tanımama ve bu durumun sürdürülmesine destek sağlamama yükümlülüğü yüklendiği hatırlatıldı.

"Türkiye’deki Üniversitelerin İsrail ile İş Birlikleri"

Türkiye’deki bazı üniversitelerin, İsrail üniversiteleri ile halen aktif iş birliği protokollerinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun ulusal ve uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğu belirtildi. Özellikle Adıyaman, Marmara, Ankara, Anadolu, ODTÜ, Özyeğin, Koç ve Sabancı üniversitelerinin İsrail’deki üniversitelerle çeşitli anlaşmalar imzaladığı ve bu iş birliklerinin devam ettiği ifade edildi.

Bu üniversitelerin, soykırım suçuna iştirak eden İsrail üniversiteleri ile ilişkilerini sürdürmesinin hem hukuka hem de insanlığa aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İsrail üniversiteleri, İsrail ordusuna akademik ve askeri olarak destek sağlamakta ve soykırım suçu işlemesine ortak olmaktadır" denildi.

"İdari Başvuru ve İptal Davası Planları"

Kudüs ve Hukuk Platformu avukatları, Türkiye’deki üniversitelerin İsrail ile olan iş birliği protokollerini sona erdirmesi için idari başvuru yapılacağını ve gerekli görülmesi durumunda iptal davası açılacağını açıkladı.

"Belirli Üniversiteler ve İsrail Üniversiteleri ile Protokoller"

Platform, söz konusu üniversiteler ve İsrail üniversiteleri arasında imzalanan protokollerin ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı:

Adıyaman Üniversitesi - Gordon Academic College of Education

Ankara Üniversitesi - Bar Ilan University, Tel Aviv University, Haifa University

Anadolu Üniversitesi - Bezalel Academy of Art and Design

Marmara Üniversitesi - Haifa University

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) - Ben-Gurion University of the Negev, Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv University

Özyeğin Üniversitesi - Hadassah Academic College Jerusalem

Koç Üniversitesi - Tel Aviv University, Reichman University

Sabancı Üniversitesi - Bezalel Academy, Interdisciplinary Center Herzliya

Kudüs ve Hukuk Platformu, üniversitelerin bu protokolleri sonlandırmasını ve İsrail ile iş birliği yapmaktan vazgeçmesini talep ediyor.

Kudüs ve Hukuk Platformu’nun talebi, Türkiye’deki üniversitelerin, özellikle Adıyaman Üniversitesi'nin İsrail ile olan iş birliklerini acilen sona erdirmesi yönünde. Platform, hukuka ve insanlığa aykırı olan bu iş birliklerinin sonlandırılmasının, uluslararası hukuka saygının bir gereği olduğunu savunuyor. Ayrıca, bu konuda kamuoyu baskısı ve hukuki süreçlerin başlatılması için adımlar atılacağını belirtiyor. Adıyaman Üniversitesi'nin bu çağrıya nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA