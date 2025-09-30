Şeriban ÖZÇAKMAK - Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılarak çalışmaların başlanacağı Eğriçay Köprüsü yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak. Çalışmalar dolayısıyla vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için trafik akışının farklı güzergahlardan verilmesi planlanıyor.

Yenileme çalışmalarının başlanacağı köprünün önümüzdeki günlerde trafiğe kapatılacak olması dolayısıyla Adıyaman şehir merkezi Atatürk Bulvarı üzerinden Gölbaşı istikametini kullanacak araçların trafik akışını sağlamak ve alternatif rotalar belirlemek amacıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Eğriçay Köprüsü'nde yapılacak yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımı kolaylaşırken çevresinde yapılacak düzenleme çalışmalarıyla daha modern bir görünüme kavuşacak ve mevcut trafik yoğunluğunu azaltmış olacaktır. Yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE