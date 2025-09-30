Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihtiyacı olan çiftçilerin 6 Ekim 2025 tarihine kadar başvurularını kayıtlı oldukları İl ve İlçe Müdürlüklerine yapmaları gerektiğini duyurdu. Proje kapsamında, 2025 yılı güncel ÇKS kaydı bulunan ihtiyaç sahibi çiftçilere, badem kavlatma, ceviz soyma ve zeytin silkeleme makinaları dağıtılacak.

Badem kavlatma makinası için yapılan başvurularda, ÇKS'de kayıtlı badem alanı 40-200 dekar arasında olan çiftçiler; ceviz soyma makinası için yapılan başvurularda, ÇKS'de kayıtlı badem alanı 10-30 dekar arasında olan çiftçiler; zeytin silkeleme makinası için başvurularda, ÇKS'de kayıtlı badem alanı 5-40 dekar arasında olan çiftçiler öncelikli olarak yaralanacaktır.

Başvuru sayısının fazla olması halinde, daha önce kurum tarafından yürütülmüş olan yerel ve ulusal fonlar tarafından desteklenen projelerden yararlanmamış olunması gözetilecek. Yeterli başvuru olmaması halinde ise, şart aranmaksızın dağıtım yapılacak. Çiftçiler, en az bir adet makine için başvuru yapabilecek.

Kaynak : PERRE