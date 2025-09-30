Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "08.09.2025 günü İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, bugün hastanede şehit oldu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Şeriban ÖZÇAKMAK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 08 Eylül 2025'te İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ'ın bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

