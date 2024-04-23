Eğitim Sen Adıyaman Şubesi'nde düzenlenen açıklamaya Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, TİS ve Hukuk Sekreteri Özlem Tolu, Adıyaman Şube Sekreteri Zeynal Polat ve KESK üyeleri katıldı.

Açıklamada konuşan Eğitim Sen Adıyaman Şube Sekreteri Zeynal Polat, "Haydi 1 Mayıs’a" çağrısı yaparak, mücadele, dayanışma ve umudu büyütmek için birlikte hareket etme vurgusu yaptı. Polat, emeğin sömürülmediği, işçilerin güvenceli çalıştığı, sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açıldığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin son bulduğu, eşit yurttaşlık ve barışın hâkim olduğu bir dünya için bir araya gelme çağrısını yineledi.

Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş ise 1 Mayıs'ta taleplerini kamuoyuna duyuracaklarını belirterek, Türkiye'nin 81 ilinde ve özellikle İstanbul, Batman, Van, Adana, İzmir gibi illerde düzenlenecek bölge mitinglerine tüm Türkiye'yi davet etti. Güneş, Adıyaman'da yaşanan afet sonrası hala devam eden sorunlara dikkat çekerek, barınma sorunu ve hukuksuz ihraçlar gibi konuların 1 Mayıs'ta gündeme taşınacağını ifade etti.

1 Mayıs alanlarında hukuksuzlukların dile getirileceği ve toplumsal barışın sağlanması için mücadele edileceğini belirten Güneş, çocukların işçileştirilmesi ve laik, bilimsel eğitimin savunulması gerekliliğine vurgu yaptı. Son olarak, kamu emekçilerinin ekonomik krizle mücadele ettiğini ve taleplerini haykırmak için 1 Mayıs meydanlarında olacaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA