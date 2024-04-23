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Evli ve 2 çocuk babası olan Ramazan Engin'in anne babasının da yıllar önce evlerinde meydana yangında hayatlarını kaybettiği, 3 kardeşin ise kurtarıldığı öğrenildi.

Ardiyeye de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonrası aracın sürücüsü tanınmayacak şekilde araçtan çıkarıkarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Çarpma sonrası araçta yangın çıkarken, bir anda büyüyen yangın aracı kapladı. Aracın içinde olan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Hal Mevkii'nde meydana gelen trafik kazası sonrası yangın çıkan aracın sürücüsü Ramazan Engin feci şekilde can verdi. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Ramazan Engin direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

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