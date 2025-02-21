Polat, Türkiye’de günlük yaşamda 36 farklı dilin konuşulduğunu ancak UNESCO’nun tespitlerine göre üç dilin tamamen kaybolduğunu ve 18 dilin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Kürtçenin de bu tehlikeyle yüzleştiğini belirten Polat, dilin yaşatılması için sözlü ve yazılı edebiyatın korunmasının önemine dikkat çekti.

“Kürt dilinin ve kültürünün önemli aktarım araçlarından biri olan hikâyeler, türküler ve deyişler (cirok, stran ve klam), toplumların tarihini ve kültürel kimliğini gelecek nesillere aktaran en güçlü miraslardır. Destansı anlatılar sayesinde toplumlar geçmişlerini unutmadan geleceğe güvenle bakabilir ve kültürel sürekliliği sağlayabilirler. Bu nedenle sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerine sahip çıkmak, onları yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak büyük önem taşımaktadır.” ifadelerini kullanan Polat, bu bilincin yaygınlaştırılması için tüm halkı etkinliğe katılmaya çağırdı.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 21 Şubat 2025

Yer: [Etkinlik yeri belirtilmemiştir]

İçerik: Kürt dil ve kültürünü yansıtan hikâyeler, türküler ve deyişlerin paylaşılacağı özel bir gece

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, Kürt dilinin ve kültürünün yaşatılması için çeşitli edebi ve müzikal anlatımlar yer alacak.

Kaynak : PHA