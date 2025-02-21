Etkinlik kapsamında, K-4 Konteyner Kent’te eğitim gören anasınıfı öğrencileri için boya setleri ve boyama kitapları temin edildi. Çocuklarla birlikte boyama etkinlikleri yapıldı, yüz boyama etkinliği düzenlendi ve çeşitli oyuncaklar hediye edilerek depremzede çocukların yüzü güldürüldü.

Genç Nesiller Derneği gönüllüleri, çocukların moralini yükseltmek ve onlara destek olmak amacıyla düzenledikleri bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Program sonunda çocuklar ve gönüllüler birlikte vakit geçirerek, dayanışmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Kaynak : PHA