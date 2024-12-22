"Taleplerimiz Karşılık Buldu"

Demir, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmelerin karşılık bulduğunu belirterek, “Sayın Bakanımızın, sahanın beklentilerine duyarlılık göstererek taleplerimizi dikkate alması ve bu adımları atması eğitim camiası için büyük bir kazanımdır. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Uzman ve Başöğretmenlik Şartları

Yönetmelik kapsamında, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için belirlenen şartları açıklayan Demir, şunları kaydetti:

Uzman öğretmenlik için; öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmaması ve Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olma şartı aranıyor.

Başöğretmenlik için; uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmaması ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olma şartı bulunuyor.

Geçici madde kapsamında, 20 yılını tamamlayan öğretmenlerin doğrudan başöğretmenlik unvanı için başvuru yapabileceği de ifade edildi.

"Eğitimler Online ve Hızlı Olmalı"

Demir, eğitimlerin uygulanmasına ilişkin beklentileri şu sözlerle dile getirdi:

“Öğretmenlerimizin Bakanlıktan beklentisi, 15 Ocak’a kadar sertifika sahibi olup mali haklara kavuşmaktır. Eğitimlerin online olarak yapılması bu sürecin hızlandırılmasına katkı sağlayacaktır. Kılavuzun bir an önce yayımlanmasını ve eğitimlerin tamamlanmasını talep ediyoruz.”

"Mücadelemiz Önemli Kazanımlar Sağladı"

Demir, sendika olarak Öğretmen Meslek Kanunu’nun yasalaşması ve kanundaki eksikliklerin giderilmesi için uzun soluklu bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Taleplerimizde ısrarcı olduk. Ücretli öğretmenlik, asker öğretmenlik, 28 Şubat mağdurları ve diğer statülerde görev yapan öğretmenlerin hizmet sürelerinin uzman ve başöğretmenlik için geçerli sayılması gibi birçok konuda önemli kazanımlar elde ettik.”

Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin kariyer gelişimlerine yönelik çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA