"Öğrencilere Hayati Konular Anlatıldı"

Polis ekipleri, öğrencilere şu konularda bilgilendirme yaptı:

Polislik mesleği

Akran zorbalığı

Kişisel güvenlik tedbirleri

Acil durum numaralarının kullanımı

Teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık

Kişisel beceri geliştirme ve özgüven

Trafik kuralları

Bu başlıklar altında yapılan sunumlarla öğrencilerin bilinçlendirilmesi hedeflendi.

"Yerel Değerler ve Eğlence Bir Arada"

Ziyaret kapsamında, öğrencilerle birlikte Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı. Ayrıca, etkinliklere "Kanka Polis" karakteri de katılarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan "Kanka Polis" karakteri, etkinliklere renk kattı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerin çocukların güvenlik bilincini artırmanın yanı sıra polis ile çocuklar arasında pozitif bir bağ kurmayı amaçladığı belirtildi. Öğrenciler, hem eğlendi hem de önemli bilgiler öğrenerek günü tamamladı.

Kaynak : PHA