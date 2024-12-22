"Öğrencilere Hayati Konular Anlatıldı"
Polis ekipleri, öğrencilere şu konularda bilgilendirme yaptı:
Polislik mesleği
Akran zorbalığı
Kişisel güvenlik tedbirleri
Acil durum numaralarının kullanımı
Teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık
Kişisel beceri geliştirme ve özgüven
Trafik kuralları
Bu başlıklar altında yapılan sunumlarla öğrencilerin bilinçlendirilmesi hedeflendi.
"Yerel Değerler ve Eğlence Bir Arada"
Ziyaret kapsamında, öğrencilerle birlikte Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı. Ayrıca, etkinliklere "Kanka Polis" karakteri de katılarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan "Kanka Polis" karakteri, etkinliklere renk kattı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerin çocukların güvenlik bilincini artırmanın yanı sıra polis ile çocuklar arasında pozitif bir bağ kurmayı amaçladığı belirtildi. Öğrenciler, hem eğlendi hem de önemli bilgiler öğrenerek günü tamamladı.
Kaynak : PHA