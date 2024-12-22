Yoğun Katılım Sağlandı

Toplam 137 üyesi bulunan derneğin seçiminde, 132 üye oy kullandı. Oy kullanma işlemi saat 10.00’da başladı ve seçimin Divan Başkanlığını Adıyaman Şoförler Odası Başkanı Turabi Bayır yürüttü. Seçimde, Hüseyin Göçer 87 oy alarak başkanlık görevini sürdürmeye hak kazandı. Rakibi Ali Aziz Daşkol ise 47 oyda kaldı. 2 oy geçersiz sayıldı.

Göçer'den Teşekkür Konuşması

Seçim sonrası üyelerine teşekkür eden Hüseyin Göçer, kendisine duyulan güvenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, derneği daha ileriye taşımak için çalışmalara devam edeceğini ifade etti. Göçer, tüm üyeleri ortak payda etrafında buluşturarak dernek faaliyetlerini güçlendirme sözü verdi.

Seçim, demokratik bir atmosferde tamamlanırken, dernek üyeleri yeni dönemin hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Kaynak : PHA