Eğlence Dolu Anlar

Etkinlik kapsamında müzik eşliğinde oyunlar oynandı, halaylar çekildi ve çocuklar boyama kitaplarını renklendirdi. Ayrıca yüz boyama etkinliğiyle çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, yaş pasta kesilerek ikram edildi. Etkinlik sonunda her bir çocuğa kol saati hediye edilerek mutlulukları taçlandırıldı.

Sokak Hayvanlarına Farkındalık Etkinlikte ayrıca sokak hayvanları için farkındalık yaratmak amacıyla mama kaplarına mama konularak çocukların çevreye duyarlılığı pekiştirildi.

Dernekten Teşekkür ve Taahhüt

Genç Nesiller Derneği, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sunan Adıyaman Özel Özkan Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teşekkür ederken, özel gereksinimli bireylerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Dernek yetkilileri, “Bu tür etkinlikler yalnızca belirli günlerde değil, her zaman önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hem özel gereksinimli bireyler hem de onların aileleri için moral kaynağı oldu.

Kaynak : PHA