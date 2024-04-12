İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Düzensiz Göçle Mücadelemiz Bayram Tatilinde de Aralıksız Sürüyor! Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-19” Denetimlerinde 1.177 Düzensiz Göçmen Yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz! '' ifadelerinde bulunan Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi;

"Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde (6-7-8-9-10 Nisan 2024)

Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından;

103’ü İstanbul’da olmak üzere 162 Mobil Göç Noktası Araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde;22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 1.177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı!

Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polisimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle '' ifadelerinde bulundu.