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Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

V.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Çavuşlar Mahallesi 3338 sokakta 2 katlı evin çatısına çıkan 53 yaşındaki V.Ç.dengesini kaybetti. Çatıdan zemine düşen çavuş çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Düzce Atarürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Düzce'de dengesini kaybederek iki katlı binanın çatısından düşen vatandaş yaralandı. Sefer DEMİR - haberozel.com.tr

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