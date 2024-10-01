"Ülkemizde maalesef dünya ortalamasın üzerinde antibiyotik kullanımı vardır"

Soğuk algınlığı ve gripte sık olarak yapılan hata ise antibiyotik kullanımı olduğuna dikkat çeken Dr.Tayfun Börta,"Son baharın gelmesiyle beraber havaların soğumasının etkisiyle son günlerde soğuk algınlığı, grip, nezle vakalarında artış gözlenmektedir. Farklı virüslerin neden olduğu soğuk algınlığında kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, bazen hafif ateş olabilmektedir. Farklı virüsler soğuk algınlına neden olabildiği için aynı kişi aynı mevsimde tekrar tekrar hastalanabilmektedir. İnfluenza virüslerine bağlı gelişen gripte ise boğaz ağrısı, 38,5 derecelerde ateş, şiddetli kas ağrısı, baş ağrısı ve hatta eklem ağrısıyla seyreder. Soğuk algınlığı ve gripte sık olarak yapılan bir hata ise antibiyotik kullanımıdır. Soğuk algınlığı ve grip nedeniyle baş vuran 100 hastanın 80’inde virüsler etkendir. Viral enfeksiyonların tedavisinde ise antibiyotiklerin yeri yoktur. Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde etkilidir. Hatta antibiyotik kullanımı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Gereksiz antibiyotik kullanımında vücutta bulunan faydalı floralar bozulmakta ve bakterilerde dirence neden olmaktadır. Ülkemizde maalesef dünya ortalamasın üzerinde antibiyotik kullanımı vardır. Sağlık bakanlığının yaptığı çalışmalar ile antibiyotik içeren reçete oranı kısmen azalmıştır."dedi.

Hekim kontrolü dışında eş, dost, komşu tavsiyesiyle kesinlikle ilaç kullanılmaması gerektiğini ifade eden Dr.Tayfun Börta, süreçte tuzlu ya da bikarbonatlı su ile gargara yapılması uygun olacağını söyledi.

"Ayrıca doğal ürünlerin alımı vücut direncini arttırmaktadır"

Düzenli sarımsak tüketimi vücut bağışıklığına olumlu katkıda bulunacağını aktaran Dr.Tayfun Börta,"Soğuk algınlığı ve grip 5-7 günde içinde kendiliğinden iyileşir. Destek tedavi yöntemleri şikayetleri hafifletir ve iyileşme süresini kısaltabilir. Soğuk algınlığı ve grip tanısı alan kişilerde istirahat, yeterli uyku, dengeli ve yeterli beslenme, sıvı alımına dikkat edilmesi hastalık süresini kısaltır. Ayrıca doğal ürünlerin alımı vücut direncini arttırmaktadır. Düzenli sarımsak tüketimi vücut bağışıklığına olumlu katkıda bulunmaktadır. C vitamini içeren ürünlerin düzenli tüketimi hem hastalık sıklığını azaltmakta hem de hasta bireylerin iyileşmesini hızlandırmaktadır. Faydalı olduğunu düşündüğümüz bir karışım tavsiyesinde bulunmak gerekirse 1 bardak sıcak su içine 1 tatlı kaşığı bal ve bir yarım limon suyunun karıştırılarak içilmesiyle boğaz ağrısı yakınması hafifletilebilmektedir. Bu karışımın antioksidan etkisi sayesinde boğazda enflamasyon da hafiflemektedir. Tuzlu ya da bikarbonatlı su ile yapılan gargara da bu süreçte uygulanabilir. Hekim kontrolü dışında eş, dost, komşu tavsiyesi ile kesinlikle ilaç alınmamalıdır."şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA