Bağışıklığı Güçlendiren Gıdalar Tüketin

Betül Yıldız, bağışıklığı destekleyen antioksidan zengini sebze ve meyvelerin bu dönemde tüketilmesinin önemine değindi. “C vitamini deposu olan portakal, mandalina, kivi gibi meyveler ile brokoli ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, vücudun soğuklara karşı daha dirençli olmasını sağlar” diyen Yıldız, aynı zamanda zencefil, sarımsak ve bal gibi doğal ürünlerin de bağışıklığı desteklediğini belirtti.

Mevsim Sebzeleri Tercih Edilmeli

Mevsiminde sebze tüketmenin vücut sağlığına katkı sağladığını ifade eden Yıldız, “Lahana, pazı, ıspanak ve kereviz gibi kış sebzeleri, hem düşük kalorili hem de besin değeri yüksek gıdalardır. Bu sebzeleri yemeklerde sıkça kullanarak kilo kontrolünü sağlamak ve gerekli vitaminleri almak mümkün” diye konuştu.

Sıvı Tüketimini İhmal Etmeyin

Kış aylarında su tüketiminin azalmasına karşı uyarıda bulunan Yıldız, vücudun soğuk havalarda da suya ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, “Günde en az 2 litre su tüketmeye özen gösterin” dedi.

Protein ve Sağlıklı Yağları Unutmayın

Vücudun enerjisini koruyabilmesi için kaliteli protein ve sağlıklı yağların önemini vurgulayan Diyetisyen Yıldız, “Yumurta, balık, tavuk gibi kaliteli protein kaynakları bağışıklığı destekler. Omega-3 açısından zengin balık ve ceviz gibi gıdalar ise hem beyin sağlığınızı korur hem de zindelik sağlar” ifadelerini kullandı.

Fazla Şeker ve İşlenmiş Gıdalardan Uzak Durun

Kış aylarında tatlı ve karbonhidrat tüketiminin arttığını belirten Yıldız, şekerli ve işlenmiş gıdaların bağışıklık sistemini zayıflattığına dikkat çekti. Tatlı krizleri için kuru meyve gibi doğal tatlı kaynaklarının tercih edilmesini öneren Yıldız, “Rafine şeker ve yüksek kalorili işlenmiş gıdalar yerine doğal kaynaklardan gelen tatlıları tercih edin” dedi.

Uyku ve Egzersiz İhmal Edilmemeli

Diyetisyen Yıldız, sağlıklı beslenmenin yanında uyku düzeni ve hafif egzersizlerin de önemine değinerek, “Uyku düzenine dikkat edin ve mümkün olduğunca hareketli kalın. Bu sayede kış aylarını daha enerjik ve sağlıklı geçirebilirsiniz” sözleriyle tavsiyelerini tamamladı.

Kaynak : PHA