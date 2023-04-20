Alınan bilgiye göre olay 16 Nisan'da Ergani ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Yamaç Sokak'ta yaşandı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya yerinde ilk müdahalesi yapılan anne ve baba hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çiftten anne 17 Nisan'da yaşamını yitirdi.

Bu arada olay sonrası kaçan şahıs için Ergani İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası boş bir arazi de yakalandı.

Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.