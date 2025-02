“Türkiye, Barış Sürecinde Etkin Rol Oynayacaktır”

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında yürütülen diplomasi trafiğine değinerek, muhtemel bir ateşkesin koşullarının ve güvenlik garantilerinin ele alındığını vurguladı.

"Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında ve ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır. Bu yönde Türkiye’nin büyük bir potansiyeli var.”

Türkiye’nin, savaşın başlangıcından itibaren çatışmaların diplomatik yollarla çözülmesini savunduğunu belirten Fidan, tüm tarafların ateşkesin gerekliliği konusunda mutabakata vardığını söyledi.

"Geldiğimiz noktada güzel olan şey şu: Herkes artık bir ateşkesin olması gerektiği noktasında hemfikir olmuş durumda. Bunun taraflar tarafından kabul edilmesi önemli. Türkiye olarak, bir ateşkesin hayata geçmesi ve devam edebilmesi için katkılarımızı sürdüreceğiz."

Türkiye-Gürcistan İlişkileri: Ticaret Hacmi 5 Milyar Dolara Çıkarılacak

Görüşmede, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler de ele alındı. Fidan, Türkiye’nin 16 yıldır Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 3 milyar doları aşmıştı. Gürcistan’daki Türk yatırımlarının artması için çaba harcıyoruz. Ayrıca, Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru kapsamında Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun tam kapasite çalışmasını sağlamaya yönelik girişimlerimizi sürdürüyoruz."

Gürcistan’ın Toprak Bütünlüğüne Destek

Bakan Fidan, Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini belirterek, Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

"Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne tehdit teşkil edebilecek gelişmelere ilişkin tutumumuz nettir. Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının barışçıl çözümüne yönelik iradesini takdir ediyoruz. Gürcistan’ın egemenliğine verdiğimiz güçlü desteği sürdüreceğiz."

Ayrıca, Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüş süreçlerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Ukrayna-Rusya Savaşı ve Türkiye’nin Diplomatik Çabaları

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yılına girdiğini ve Türkiye’nin barışçıl çözüm için aktif diplomasi yürüttüğünü belirtti.

"Bu savaşın artık daha fazla yıkıma ve kayba yol açmadan bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak savaşın başından bu yana barışa ulaşılabilmesi için her iki tarafın da dahil olduğu girişimleri hep destekledik. Gelecek müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü barış çabasına destek vermeye hazırız."

Netanyahu’nun Açıklamalarına Tepki

Bakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Suriye ile ilgili son söylemlerini de eleştirerek, İsrail’in bölgedeki politikalarını sert bir dille eleştirdi.

"Netanyahu’nun Suriye ile ilgili son söylemleri, İsrail’in barıştan yana olmadığını açıkça göstermektedir. İsrail, güvenlik bahanesi altında yürüttüğü bölgesel yayılmacılığı durdurmalıdır. Küresel savaşların ve krizlerin tamamında barış ve adaleti hedeflemeliyiz."

Suriye’de Siyasi Geçiş Süreci

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye’de düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, konferansın Suriye halkının geleceğine sahip çıkma çabası açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Biz her zaman Suriye’nin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini savunduk. Konferansın, Suriye’de geçiş sürecini kapsayıcı bir şekilde yürütmesini ve ayrılıkçı hareketlere fırsat tanımadan ilerlemesini bekliyoruz."

Gürcistan Dışişleri Bakanı: “Türkiye’yi Bölgenin Lider Ülkesi Olarak Görüyoruz”

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığa vurgu yaparak şunları söyledi:

"Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Türkiye’yi bu bölgede lider bir ülke olarak görüyoruz. İlişkilerimizi daha da güçlendirmek ve iş birliğimizi artırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz."

Botchorishvili ayrıca, Türkiye’den Gürcistan’ın NATO üyeliği konusunda destek beklediklerini ifade etti.

Türkiye’nin Barış Sürecine Katkısı Devam Edecek

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşındaki diplomatik gelişmelere ilişkin temasların devam ettiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın savaşın başından itibaren tutumu çok netti: Bu yok edici savaşın bir an önce durması gerekiyor. Yeni dinamiklerle birlikte taraflar arasında ateşkes için dolaylı görüşmeler devam ediyor. Türkiye olarak bu sürecin içinde olmaya devam edeceğiz."

Türkiye’nin bölgede barışın sağlanması ve korunması konusunda önemli bir aktör olmaya devam edeceğini belirten Fidan, tüm taraflarla istişarelerin sürdüğünü vurguladı.

Kaynak : PHA