Adalet Bakanlığı’nın onay verdiği görüşmeye, DEM Parti’den yedi kişilik bir heyet katılacak. Partiden yapılan açıklamaya göre, heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

Üçüncü Kez Görüşecekler

Heyetin, daha önce gerçekleştirilen iki görüşmenin ardından üçüncü kez İmralı Adası’na giderek Öcalan ile bir araya geleceği belirtildi. Partiden yapılan açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin 28 Şubat’ta Ankara’da düzenlenecek basın toplantısında kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

DEM Parti’nin Öcalan’la gerçekleştireceği bu görüşmenin, çözüm süreci ve bölgedeki siyasi gelişmeler bağlamında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu olurken, görüşmenin içeriğine ilişkin resmi açıklamaların toplantıda yapılması bekleniyor.

Kaynak : PHA