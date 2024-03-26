Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan; Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında okullarımızda yapılan söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlayan afişin sözü, deneme ve hikâye yarışmaları yapıldı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

İlçe düzeyinde afişin sözü, hikaye ve deneme kategorilerinde birinci olan öğrencilere hediyelerini takdim eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencileri başarılardan dolayı tebrik etti.

Proje kapsamında dereceye giren öğrenciler Adıyaman’da düzenlenecek olan proje yarışmalarında ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek.

Proje kapsamında öğrencilerin üretkenliklerini ve dilimize olan ilgilerini artırmayı amaçladıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilerin bu tür etkinliklere aktif olarak katılmasının önemine değindi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, proje kapsamında Adıyaman’da düzenlenecek olan yarışmalarda Yavuz Selim İlkokulu Öğrencisi Meyrenaz Çetinkaya, Menzil İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Selamet Gün, Kahta Anadolu Lisesi Öğrencisi Muhammed İkbal Akel, Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu Öğrencisi Zelal Öner, Hacıbey Ortaokulu Öğrencisi Fatma Arı, Kahta Anadolu Lisesi Öğrencisi İkra Nur Şaşmaz’a başarılar diledi.

Kaynak : PHA