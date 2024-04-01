Milattan önce 10 bin yılından bu yana yüz ifadesini etkileyici kılmak için göze boyalar sürüldüğü biliniyor. Yüz makyajının en önemli tamamlayıcısı göz makyajı, çok daha hassas dokunuşlar içeriyor ve azami dikkat gerektiriyor. Öte yandan, göz sağlığınız için, makyajı uygularken dikkat etmeniz gereken önemli noktaları da var. Güzelleşirken sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak bu noktaları Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Didem Esen göz sağlığı hakkında bilgi verdi.

Göz çevresindeki cilt dokusu, diğer bölgelere nazaran daha ince bir yapıya sahiptir. Göz dış faktörlere açık bir organ olduğu için, tehlike yalnızca cilt için geçerli değil. Göze kaçabilecek makyaj malzemeleri ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu yüzden makyaj malzemelerinin güvenlik standartlarına uygun olmasına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çoğu kozmetik ürününün üzerinde yer alan ‘’hipoalerjenik’’, ‘’göz doktoru onaylı’’ gibi ifadeler bazen yetersiz kalabiliyor. Kalitesiz ürün kullanımı halinde, göz farı, göz kalemi, eyeliner, kapatıcı ya da maskaralar alerji ve mikrobik problemlere yol açabilirler. Bu gibi durumlarda genellikle alerjik konjonktivit, bakteriyel konjonktivit ve kontakt dermatit oluşumu gözlenir. Alerjik konjonktivit gözlerde kaşıntı, kızarma, yaşarma ve şişmeye neden olurken, bakteriyel konjonktivite gözler kızarır, çapaklanır, batma ve yanma gibi şikâyetler oluşur. Kontakt dermatitte ise göz kapaklarında şişme, ciltte pullanma, kızarma, hatta geçici kirpik dökülmesi yaşanılabilir. Mikroplar, maskara ve eyeliner gibi sıvı bazlı malzemelerde daha hızlı ve sık ürer. Bu nedenle bu tarz makyaj malzemelerinizi 3 ayda bir yenileyerek mikrobik enfeksiyonlara karşı önlem alabilirsiniz. Far seçiminde ise sıvı bazlı olan, krem ya da losyon türü ürünler yerine toz farları tercih edebilirsiniz. Göz farlarında yeşil, mavi ve mor renkte olanların, toprak krem tonlarına göre pırıltılı farların ise matlara göre daha az alerjik reaksiyona yol açabileceğini unutmayın.

Kaynak : PHA