31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Abdurrahman Tutdere Belediye Başkanı oldu. Seçim sonrasında Belediye Meclis üyelikleri için oyların sayısına göre meclisin yeni dağılımı açıklandı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Adıyaman Belediye Meclis üyelikleri için yapılan oyların sonuçlarına göre meclis dağılımı yapıldı. 4 farklı partiden kesin olmayan sonuçlara göre, Adıyaman Belediye Meclisi oluşuyor.

Adıyaman Belediye Meclis üyelikleri için yapılan oyların sonuçlarına göre meclis dağılımı şöyle sıralandı:

Mehmet Sırrı Burak Binzet (CHP-Kontenjan)

Mehmet Tırpan (CHP-Kontenjan)

Ufuk Bayır (CHP-Kontenjan)

Hacı Mehmet Karataş (CHP)

Kağan Taş (AK Parti)

Burcu Tekin Cömert (CHP)

Kemal Demir (CHP)

Mehmet Emin Sağır (AK Parti)

Mahmut Gazi İspir (CHP)

Ahmet Genç (AK Parti)

Sadi Arslan (CHP)

Abuzer Bilgiç (Yeniden Refah)

İmam Aslan (CHP)

Abuzer Reşit Bilgin (AK Parti)

Ece Tuncay (CHP)

Yunus Savaş (AK Parti)

Ahmet Çakır (CHP)

Sedat Kaya (CHP)

Ekrem Gürcan Çadır (AK Parti)

Muhammed Deniz Daşkol (CHP)

Abdurrahman Sarıkaya (CHP)

Ayfer Sönmez (AK Parti)

Halil İzci (Yeniden Refah)

Yusuf Cengiz Özen (CHP)

Rıza Durmuş (CHP)

Nevzat Demez (AK Parti)

Çiler Yiğit (CHP)

Kazım Tanrıverdi (AK Parti)

Seyfettin Öztürk (CHP)



Kaynak : PHA